Forlì. Lettera di minacce con proiettile a Moreno Zoli del Pd: “Anonima ma di stampo fascista”

Lettera anonima di minacce corredata da un proiettile recapitata direttamente a Moreno Zoli, attivista e ora componente della segreteria territoriale del Pd Forlivese. L’episodio, accaduto un paio di settimane fa, è stato denunciato dal diretto interessato alle forze dell’ordine, le quali hanno già avviato apposite indagini. “Una missiva nel quale si ripercorrono le battaglie che ho condotto nel corso di questi anni, tra le quali si fa riferimento alla petizione per la liberazione di Patrick Zaki e all’esperienza legata al movimento delle Sardine - spiega Moreno Zoli -. Nella lettera, anonima ma di stampo fascista, mi suggeriscono di tornare a fare il poeta e di non occuparmi d’altro. Probabilmente, tutto è stato scatenato dalla mia segnalazione durante le festività natalizie sulla vendita di gadget, che di natalizio non avevano nulla, proprio in pieno centro storico”. Le indagini sono in mano alla Digos di Forlì, per il momento nulla di mostra una correlazione tra i due accadimenti.

