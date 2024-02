Forlì, Legambiente sullo smog: “Servono misure forti”

L’emergenza smog colpisce tutta la Pianura Padana, senza risparmiare la provincia di Forlì-Cesena. «Si punta sempre il dito alle città più grandi – spiega Francesco Occhipinti, presidente Legambiente Forlì-Cesena – ma la situazione critica è globale. Il momento climatico non aiuta, perchè non piove, non c’è vento e questo contribuisce a mantenere la situazione stazionaria. Parlando della nostra zona è bene che ci ricordiamo che al di là dell’aspetto del cambiamento climatico, ci troviamo in questa situazione sempre nel periodo invernale: è vero, la temperatura esterna tutto sommato è più alta rispetto alla stagione, ma i riscaldamenti sono accesi. Oggi l’inquinamento derivante dagli impianti di riscaldamento, che sottolineo utilizzano ancora il fossile, contribuisce in maniera importante allo smog. Direi incidono per un terzo in maniera uguale mobilità, riscaldamento e industria. Qui da noi magari non ci sono grandi industrie, però dobbiamo prendere atto che ci troviamo a questi livelli mai nel periodo estivo. Credo che sia arrivato il tempo di ragionare su come intervenire sugli edifici e sulla riqualificazione. Gli strumenti ci sono, misure e incentivi. Basta pensare al bando della Regione che permette di sostituire le caldaie a biomasse con tecnologie meno inquinamenti. È un merito della Regione aver fatto il bando, però se ne parla poco».

