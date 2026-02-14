Forlì. Lega, Mezzacapo lascia. Morrone: «Ha subito uno sgarbo politico»

L’ addio dell’ex vicesindaco Daniele Mezzacapo, approdato ufficialmente alla corte del generale Roberto Vannacci, trova oggi la prima reazione ufficiale dai vertici del partito. A parlare è Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna, che non nasconde il rammarico per la perdita di una figura storica del Carroccio forlivese. Come noto, alle spalle un quadro di tensioni interne alla coalizione di centrodestra che vanno ben oltre la semplice scelta ideologica. Il segretario lega l’uscita di Mezzacapo a una ferita mai rimarginata: l’esclusione dai ruoli chiave dopo l’ultima tornata elettorale e la riconferma di Gian Luca Zattini alla guida della città. «Mi dispiace molto per la sofferta scelta di Daniele che è e rimane un grande amico - esordisce Morrone -. Dico sofferta perché so che è maturata nel tempo, a partire dal grande sgarbo che gli è stato fatto. Uno sgarbo personale, politico e come ottimo amministratore». Insomma, i numeri e il lavoro svolto avrebbero dovuto garantire all’ex vicesindaco una posizione di primo piano nella seconda giunta Zattini (nel 2024 il sindaco si è trovato di fronte a un mosaico di incastri e a continui bracci di ferro, oltre al fatto che mancavano le quote rosa, di cui una poi espressa proprio dalla Lega con l’assessora Andrea Cintorino) o, in alternativa, la presidenza del Consiglio comunale. «Anche in questo caso, sappiamo poi tutti come è andata a finire - ripercorre a ritroso le tappe il deputato -. Un consigliere abbandonò la Lega e il gruppo consiliare doveva esprimere almeno tre consiglieri, quindi anche la presidenza per Mezzacapo è saltata. La capacità dimostrata da Daniele nei cinque anni precedenti nel ruolo di assessore e i consensi ottenuti parlavano chiaro. Mi sono battuto molto per lui, ma alla fine la maggioranza vince. La sua esclusione non trova giustificazione alcuna. Avrei certamente preferito che Daniele non assumesse la decisione di lasciare la Lega ma comprendo anche le sue ragioni». Il consigliere Daniele Mezzacapo ora è confluito nel gruppo misto come rappresentante di Futuro Nazionale, il movimento che fa seguito al generale Roberto Vannacci. Uno spaccato che riflette in qualche modo quello che è lo scenario attuale a livello nazionale. Per alcuni l’uscita di Mezzacapo verso il movimento di Vannacci segna dunque un punto di rottura significativo, lasciando aperti interrogativi sugli equilibri futuri all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Zattini, anche se il diretto interessato ha già detto che non mancherà di sostenere il primo cittadino, seppur con una maggior libertà di esprimersi visto l’autonomia che si è andato a creare. «Quello che è accaduto con Daniele è diverso, è stata una scelta maturata nel tempo. Lui era un componente storico del Carroccio - conclude Morrone -. In Romagna non mi risulta che ci siano esponenti che abbiano lasciato la Lega per seguire Vannacci. Il partito non è cambiato: non faremo mancare il sostegno al sindaco Gian Luca Zattini e al Governo».