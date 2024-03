Forlì, le uova di Pasqua dell’Ail in Pediatria grazie al regalo dell’Ascom

Anche quest’anno, le colorate Uova di Pasqua dell’Ail sono arrivate in Pediatria grazie al regalo solidale dell’Ascom Confcommercio di Forlì. L’associazione di categoria diretta da Alberto Zattini ha scelto di regalare alcune Uova di cioccolato dell’Ail Forlì-Cesena (sezione provinciale dell’Associazione leucemie-linfomi e mieloma) al reparto di Pediatria dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì, diretto dal dottor Enrico Valletta. Un regalo speciale doppio che sostiene la ricerca e l’assistenza contro le malattie del sangue e che al contempo porta una nota di colore e di dolcezza ai piccoli ospiti della Pediatria.

A consegnare le Uova ai medici e agli infermieri del Reparto sono stati i volontari di Ail che hanno sancito così la campagna di raccolta fondi di Pasqua. Oltre ai consueti banchetti delle Uova di Pasqua allestiti in tutte le piazze della provincia dal 15 al 17 marzo – la Campagna di raccolta fondi continuerà nei prossimi giorni fino alla vigilia di Pasqua e sarà possibile trovare il proprio Uovo di cioccolato e altre dolcezze solidali presso la sede di Ail Forlì-Cesena in viale Roma 88, in vari Punti di Solidarietà AIL e al mattino presso l’atrio dell’Ospedale Morgagni di Forlì e dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Per informarsi su dove trovare le Uova dell’AIL si possono contattare i numeri 0543782005 3313280989 - 3319385886. E’ anche possibile fare la propria prenotazione oltre che per telefono, anche via mail scrivendo a ordini@ailforlicesena.it, o sul sito www.ailforlicesena.it.