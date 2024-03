Forlì, le strutture ricettive dei profughi senza i soldi della Prefettura

La Prefettura è indietro con i pagamenti così le due strutture cittadine che ospitano complessivamente 160 profughi rischiano di chiudere. A denunciarlo lanciando un disperato grido di allarme è il gestore, Daniele Casadio, titolare dell’Hotel Paradise Airport e di analoga struttura a Villafranca dove trovano ospitalità coloro che scappano dalla guerra. «Non credo riusciremo ad andare avanti ancora per molto – afferma – perché i soldi dalla Prefettura arrivano in maniera alternata mentre a noi le bollette arrivano puntuali così come vanno pagati ogni mese lavoratori e fornitori. La situazione è molto grave e se i pagamenti non inizieranno ad arrivare in maniera regolare non credo che si riuscirà a stare aperti ancora a lungo». Sarebbero circa tre mesi che il gestore sta cercando di tirare avanti nonostante la mancanza di finanziamenti ma la situazione economica è drammatica. «Tra dipendenti, bollette, collaboratori esterni abbiamo costi mensili che superano gli ottanta mila euro – quantifica -. Dopo tre mesi siamo sdraiati, non possiamo andare avanti così».

