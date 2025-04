Forlì, lavori per ristrutturare la casa: coppia raggirata da un amico di famiglia

Si erano affidati ad un amico di famiglia nella speranza di poter utilizzare gli strumenti come il super bonus per ristrutturare l’abitazione in cui vivevano. Si sono trovati fuori di casa, dopo aver versato migliaia di euro e senza alcun tipo di lavoro eseguito. Alla sbarra con l’accusa di truffa nell’aula del giudice Marco De Leva c’è un forlivese (difeso dall’avvocato Marco Baldacci), per vicende iniziate nel 2020 per le quali il pubblico ministero Massimo Maggiori e la parte civile Marica Foschi ieri hanno ascoltato le due presunte vittime, marito e moglie che all’epoca erano residenti in via Santacroce a Bertinoro.

