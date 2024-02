Forlì. Lavori in viale dell’Appennino, la protesta degli esercenti: “Fatturati quasi dimezzati”

I lavori per la realizzazione del nuovo lotto della tangenziale che ha portato alla chiusura di viale dell’Appennino all’ingresso del quartiere di San Martino in Strada, hanno creato un dimezzamento del fatturato delle attività commerciali senza risparmiare gli ambulatori medici che, a fatica, riescono ad essere raggiunti dai pazienti. Per questo il quartiere ha chiesto formalmente al Comune di realizzare un passaggio provvisorio, sfruttando la tombinatura del canale, per permettere il regolare transito delle auto. «Viale dell’Appennino – spiegano Eugenio Genesi della farmacia San Martino, il medico odontoiatra Aroldo Zoli, Mattia Turchi di Bbbike, Marco Pedota del Molino Zampighi, Matteo Riceputi de “Il nuovo calzolaio” e Alessandro Arfelli di “Ezio Carni” - è chiuso già da due mesi e mezzo e questo ha inevitabilmente comportato notevoli cali di fatturato alle attività commerciali vicino al 50%». Se la mancanza di passaggio delle auto ha messo in ginocchio, in particolare, le realtà che sorgono tra la rotonda di viale Risorgimento e l’intersezione con via Fratelli Cangini, tutte le attività commerciali del quartiere hanno in generale risentito della chiusura imposta dal cantiere. Qui non ci sono “solo” negozi ma anche ambulatori come, ad esempio, il nucleo di cure primarie che sorge nel complesso retrostante la farmacia creando, inevitabilmente, disagio anche tra gli specialisti ed i loro pazienti.

«Non c’è stata comunicazione in merito - affermano -, nessuno ci ha dato anticipazioni rispetto al cronoprogramma dei lavori, relativamente alle tempistiche e alla viabilità. La segnaletica è tuttora inadeguata: ci sono mezzi pesanti che transitano dove non devono o comunque in strade inadeguate come via Cangini e via Grazia Deledda, comportando ripercussioni sulla viabilità con la creazione di ingorghi». I cittadini lamentano anche la mancanza sul posto della Polizia locale: «Non è mai intervenuta - assicurano - se non su nostra richiesta nelle prime giornate». Il timore è che la situazione possa prolungarsi per tutta l’estate. Al termine degli interventi di Hera, infatti, prenderà il via il cantiere in mano ad Anas. «Verrà aperto presumibilmente da aprile fino a fine agosto - spiegano gli esercenti - dunque i disagi si protrarranno per tutto il periodo estivo». Da qui la richiesta fatta al Comune, emersa durante la riunione del Comitato di quartiere di San Martino in Strada giovedì scorso: «Abbiamo chiesto che venga realizzata una sorta di bretella su viale dell’Appennino in modo che sia consentito l’accesso alle auto - spiegano -. Visto che il canale in buona parte è tombinato, basterebbe concludere la tombinatura per permettere il passaggio delle auto. L’idea, dunque, è quella di garantire comunque il transito delle auto come è stato fatto l’anno scorso sulla via Cervese. Questa è la nostra priorità al momento», concludono.