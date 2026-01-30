Forlì, lavori in via Forlanini; riapre la nuova bretella

«Nel fine settimana aprirà la nuova bretella, realizzata da Anas in anticipo dopo una lunga concertazione, che consentirà il collegamento dalla via Forlanini direttamente su via del Partigiano». Ad annunciarlo è l’assessore alla Viabilità, Giuseppe Petetta. Una decisione resasi necessaria per evitare di caricare ulteriormente il traffico la zona, già stressata per i lavori del terzo lotto della tangenziale, e consentire al Comune di poter eseguire i lavori di potenziamento e messa in sicurezza della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche proprio in via Carlo Forlanini su cui pendono le scadenze dettate dal Pnrr.

Il progetto, infatti, è finanziato grazie ai fondi della struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione con risorse pari a oltre 500mila euro. L’intervento prevede la sostituzione dell’attuale condotto fognario, di piccolo diametro, con una nuova tubazione da 80 centimetri di diametro, in grado di garantire una maggiore capacità di smaltimento delle acque piovane e il loro opportuno recapito nel Rio Ronco. I lavori interesseranno il tratto compreso tra la rotonda con la Sp56 (via del Partigiano) e il punto in cui via Carlo Forlanini attraversa il Rio Ronco, per una lunghezza complessiva di circa 250 metri. La durata dei lavori prevista è di circa 3 mesi. «Questo nuovo cantiere conferma il percorso di Unica Reti a fianco del Comune di Forlì per la messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche legate alle acque meteoriche, migliorandone la capacità di captazione e smaltimento – sottolinea Petetta –. Dopo quello di via Bertini e viale Bologna, questo cantiere è un ulteriore passo in avanti verso una strategia più ampia e concreta di prevenzione e adattamento al cambiamento climatico. Le opere di potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche sono fondamentali perché agiscono sulle cause degli allagamenti e non solo sugli effetti».

La via Carlo Forlanini sarà interessata da chiusure parziali, con lavori articolati in 2 fasi principali, con durata e impatti sulla viabilità definiti. La prima, in partenza da lunedì per proseguire fino a marzo, interesserà la strada dall’attraversamento del Rio Ronco fino all’incrocio fra via Forlanini e via Ponte Rabbi. La seconda, da aprile a maggio, dall’incrocio con via Ponte Rabbi fino a poco prima della rotonda con via del Partigiano. Durante le varie fasi, percorsi pedonali e ciclabili saranno sempre garantiti per residenti e attività commerciali. Inoltre, per i soli residenti e le attività commerciali sarà possibile accedere con mezzi carrabili previo accordo con l’impresa esecutrice e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Sarà inoltre sempre garantita l’accessibilità per eventuali mezzi di soccorso. Il tratto di via Carlo Forlanini compreso tra la rotatoria Partigiano/Forlanini/Castel Latino (rotatoria Maria Biondi) e la rotatoria Bruschi/Forlanini sarà interdetto al transito dei bus. Tutte le linee urbane interessate utilizzeranno il percorso alternativo via Bruschi–via del Partigiano, in entrambi i sensi di marcia. Le linee urbane 2, 3 e la linea di rinforzo scolastico S2 non serviranno temporaneamente la coppia di fermate “Forlanini”, che saranno soppresse. Le linee extraurbane 127 (da/per Castrocaro) e 129 (da/per Predappio) seguiranno lo stesso percorso alternativo senza soppressione di fermate. Le fermate dell’ospedale resteranno regolarmente servite da tutte le linee. I cittadini potranno consultare lo stato di avanzamento dei lavori e tutte le informazioni utili anche online, sul sito dedicato www.acquemeteoriche.it/viacarloforlanini-forli ed avere notizie sempre aggiornate, iscrivendosi al canale WhatsApp dedicato. «Chiediamo ai cittadini collaborazione e pazienza per i disagi temporanei, perché il risultato sarà un miglioramento concreto e duraturo per Vecchiazzano e per l’intera comunità forlivese», conclude l’assessore.