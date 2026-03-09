Forlì, lavori in corso alla Cattedrale, al santuario di Fornò e alla Badia di Dovadola grazie ai fondi Pnrr

A Forlì sono in pieno svolgimento e in avanzato stato di realizzazione i lavori finanziati dai fondi Pnrr in alcune chiese della Diocesi.

Nella Cattedrale di Forlì si lavora sulle coperture esterne e sul consolidamento della cuspide del campanile. Il costo complessivo è di 1.025.680,47 euro, è finanziato con risorse del PNRR, i fondi dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica, il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e con risorse private.

L’intervento nel santuario di Fornò riguarda il consolidamento delle fondazioni, il rinforzo delle murature, la prevenzione dall’umidità e il rifacimento della pavimentazione interna in cotto. Il costo complessivo è di 791.455,32 euro, di cui 740.000 finanziati con risorse PNRR e la restante parte con risorse private. Durante l’esecuzione dei lavori sono stati anche scoperti elementi della costruzione più antica del santuario.

I lavori alla Badia di Dovadola riguardano lo smontaggio del manto di copertura la pulizia delle strutture lignee e la sostituzione delle parti ammalorate, e il rimontaggio del manto con applicazione di guaina impermeabilizzante. Simili interventi strutturali sono previsti anche sul campanile. Il costo è di 352.591,98 euro, di cui 270.000 finanziati con risorse PNRR e la restante parte con risorse private.

“Siamo grati - si legge in una nota della diocesi - a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di questi importanti lavori, proprio nei giorni in cui è stata presentato il progetto per la candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della cultura - afferma il vescovo mons. Livio Corazza - lavori che valorizzano le chiese non solo per la celebrazione del culto, ma come bene, ricchezza e bellezza per tutti”.