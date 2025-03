Forlì. Lavori di manutenzione straordinaria per ripulire il canale Ravaldino-Barisano

Al via i lavori di manutenzione straordinaria per ripulire il canale di Ravaldino-Barisano dalle piante che possono ostacolare il corretto deflusso delle acque in caso di pioggia e per eliminare il rischio di schianto per l’utenza, molto elevato dove la vegetazione pubblica si trova al confine con strade o proprietà private . Un intervento, finanziato con 65mila euro, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta nella seduta dello scorso 26 febbraio che riguarda in particolare i tratti da Barisano a Coccolia.

«Tutti gli anni – fa il punto l’assessore al verde, Giuseppe Petetta – ci occupiamo della manutenzione ordinaria ma questo intervento in particolar modo viene da una richiesta posta alla struttura commissariale. Ci sono, infatti, diverse piante che hanno patito e che devono essere messe in sicurezza. Spesso sono vicine alle rive del cane e stanno creando qualche criticità all’afflusso dell’acqua. Anche se, al momento, il canale è ancora chiuso nella chiusa di San Lorenzo perché c’è una frana che sta ostruendo, quando piove il canale riceve comunque le acque meteoriche della città e a valle può creare problemi. Per questo l’intervento riguarda la messa in sicurezza laddove ci sono piante e alberi che stanno, in qualche modo, creando criticità o potenziali criticità».

«Si tratta – conclude Petetta – di un’altra opera che, all’interno del quadro post alluvione, stiamo mettendo a terra proprio con i fondi della struttura commissariale». L’ordinanza di riferimento è la 33/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con la quale il Commissario provvede, in esito a specifica segnalazione, al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti.