Forlì, lavori al via nelle case Erp danneggiate dall’alluvione

«Siamo ai blocchi di partenza. E’ imminente l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e di ricostruzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, danneggiati dall’alluvione del maggio 2023». A rassicurare è l’assessora al Welfare, Angelica Sansavini nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì pomeriggio. Le delibere in questione, in particolare, hanno avuto il via libera nel corso della giunta di mercoledì. Ad avanzare richieste di aggiornamento sul caso delle palazzine delle vie Autoparco e Aquileia è stato il consigliere comunale pentastellato Eros Brunelli, il quale ha evidenziato come «garage e cantine restano sempre aperte creando problematiche di sicurezza in quanto vi può accedere chiunque». Ma non è tutto. «Si può raggiungere questi spazi solo a piedi, in quanto gli ascensori non arrivano allo scantinato – aggiunge Brunelli –. Questo sta creando problemi ai residenti diversamente abili». L’assessora ricorda: «In via Aquileia al piano interrato ci sono cantine il cui accesso è stato inibito per motivi di sicurezza, mentre i garage di via Autoparco sono effettivamente aperti anche se l’ascensore è stato ripristinato quasi nell’immediato». Ad ogni modo, il Comune è pronto a dare il via ai cantieri. «Le progettazioni per gli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione sono già pronti – tiene a precisare l’assessora al Welfare –. Sono state anche preselezionate, a seguito di manifestazione di interesse, le imprese che eseguiranno i lavori. Quindi, i cantieri dovrebbero partire nel giro di breve tempo. Mi rendo conto del disagio per chi ha qualcosa da riporre, sono andata di persona a vedere gli appartamenti. Essendo spazi piccoli capisco la necessità di avere posto per carrozzine o giochi dei bambini, piuttosto che l’auto. Fortunatamente i lavori saranno imminenti». Disagi, però, che potrebbero protrarsi ancora per alcuni mesi, almeno per il tempo necessario alle ditte di portare a compimento i lavori di messa in sicurezza e ricostruzione. «Occorreranno circa 4 mesi per completare le opere in via Autoparco, mentre serviranno dagli 8 ai 9 mesi per quelle in via Aquileia in quanto l’intervento risulta più complesso e saranno coinvolti i civici 4, 6, 12 e 14 (per un importo complessivo di oltre 1 milione e 100mila euro)». Gli interventi interessano non solo le case popolari di via Aquileia e di via Autoparco, ma anche quelle di corso Garibaldi, 256 e 260 (oltre 650mila euro complessivi) e di piazzetta Schiavonia (poco più di 290mila euro totali), anch’esse danneggiate dall’alluvione. Soddisfatto comunque il consigliere Brunelli che avvisa: «Bene i lavori dopo due anni di disagi, tornerò a chiedere conto all’Amministrazione sui cantieri o se le cose non dovessero procedere in tal senso».