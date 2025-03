Forlì, lavori al terzo lotto della Tangenziale Est: come cambia la viabilità dal 26 marzo

Proseguono i lavori di realizzazione del terzo lotto della SS 727 bis “Tangenziale Est di Forlì” in cui rientra anche la costruzione della galleria Vecchiazzano. Per consentire questi interventi dal prossimo 26 marzo è prevista la chiusura di Via Castel Latino a Forlì e la contestuale apertura di Via Giovanni Caboto. Durante la chiusura di Via Castel Latino, sarà istituito il percorso alternativo, in entrambe le direzioni, Via del Cavone - Via Giovanni Caboto – Via Ferdinando Magellano.

La modifica temporanea alla circolazione sarà attiva fino al termine di questa fase di lavori, previsto entro la fine di settembre 2025.

L’intervento di realizzazione del 3°, ed ultimo, lotto della Tangenziale Est di Forlì, del valore complessivo di 172 milioni di euro, avrà lunghezza di circa 3,6 km e costituirà la bretella di collegamento alla SS 67 “Tosco Romagnola” e all’Ospedale “Pierantoni”.

La Tangenziale Est, che presenta un’estensione di circa 17 Km complessivi, è interessata ogni giorno dai flussi di traffico dei centri collocati a Sud e ad Est della città e collega queste aree all’autostrada con un percorso esterno al centro abitato. Costituisce inoltre l’asse preferenziale Nord-Sud di collegamento della città e dell’entroterra con l’autostrada Bologna - Ancona e con l’Aeroporto.