Forlì, ladro scoperto dal padrone di casa: arrestato

All’alba di venerdì, la Polizia di Stato di Forlì-Cesena ha arrestato un cittadino marocchino di 40 anni nella flagranza del reato di furto in abitazione.

L’intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale ha avuto origine dalla segnalazione effettuata da un cittadino alla Sala Operativa della Questura, relativa a un uomo che stava verosimilmente perpetrando un furto in una abitazione nella zona Foro Boario. Il cittadino, destato dal rumore proveniente dalla strada, aveva sorpreso l’uomo mentre tentava di caricare parte della refurtiva, un compressore d’aria da 25 litri, a bordo di una bicicletta, chiedendogli spiegazioni su quanto stava facendo. Il ladro, dopo aver addotto qualche spiegazione non credibile, si allontanava velocemente.

La volante intervenuta sul ricostruiva l’accaduto, verificando che l’autore del reato aveva effettivamente compiuto un furto all’interno di un’abitazione, asportando vari utensili ed il compressore in parola, rinvenuto dagli stessi operatori abbandonato in strada e quindi immediatamente restituito al proprietario. Contestualmente i componenti di una seconda volante proseguivano le ricerche del reo, notandolo correre tra le abitazioni e lo bloccavano mentre cercava di nascondersi sotto un’autovettura in sosta. Ricostruita con precisione la dinamica dei fatti, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di furto in abitazione.

Nel corso del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Forlì.