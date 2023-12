Forlì. Ladri nella notte alla “Pizzeria Andrea”: “Mille euro a chi mi dà informazioni utili a rintracciarli”

Pizzerie prese di mira da ladri che oltre al fondo cassa rubano birre e prodotti gastronomici. La notte scorsa sono entrati in azione nella “Pizzeria Andrea” in piazzale Giovanni XXIII. Ad accorgersi del furto ieri mattina è stato il titolare del bar che si trova a fianco della pizzeria. Andrea Mussolini da Castrocaro si è precipitato subito in pizzeria e ha trovato due frigoriferi verticali che aveva caricato la sera prima con bibite, acqua e birre completamente svuotati, il fondo cassa (circa 40 euro) rubato, spariti anche tre prosciutti e un chilo e mezzo di formaggio Emmenthal. Sul posto per le indagini si sono recati i carabinieri. I ladri probabilmente con un grosso piede di porco hanno fatto leva sugli infissi del locale provocando la spaccature dei vetri, sono entrati e hanno fatto man bassa di quello che hanno trovato.

«Sono 30 anni il prossimo anno che sono qui, non è mai accaduto nulla del genere – afferma Andrea –. Per questo non ho installato delle telecamere, è una zona tranquilla e c’è sempre gente perchè ci sono dei condomini. Spero che qualcuno abbia visto qualcosa, sono veramente amareggiato e ho deciso di regalare mille euro a chi potrà darmi informazioni utili a rintracciare i ladri.