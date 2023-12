Forlì. Ladri in azione nella notte nella “Pizzeria Andrea”. Rubati fondo cassa, bevande e prosciutti FOTO

Ladri in azione nella notte nella “Pizzeria Andrea” in piazzale Giovanni XXIII. Ad accorgersi del furto ieri mattina è stato il titolare del bar che si trova a fianco della pizzeria. Andrea Mussolini da Castrocaro si è precipitato subito in pizzeria e ha trovato due frigoriferi verticali che aveva caricato la sera prima con bibite, acqua e birre completamente svuotati, il fondo cassa (circa 40 euro) rubato, spariti anche tre prosciutti e un chilo e mezzo di formaggio Emmental. Sul posto per le indagini si sono recati i carabinieri. I ladri probabilmente con un grosso piede di porco hanno fatto leva negli infissi del locale provocando la spaccature dei vetri, sono entrati e hanno fatto man bassa di quello che hanno trovato. «Nella cassa c’erano pochi soldi – afferma il titolare Andrea Mussolini – ma i ladri hanno svuotato due frigoriferi di bibite e birre e hanno rubato prosciutti e formaggio». In totale la refurtiva ammonta a circa duemila euro ai quali se ne aggiungono altrettanti di danni per le porte infrante. «Non era mai successo niente del genere in 30 anni, diciamo che quei ladri mi hanno fatto un brutto regalo di Natale».