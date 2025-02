Forlì, la tassa di sogggiorno porta 220mila euro, le strutture ricettive salgono a 131, nel 2019 erano 74

Circa 220mila euro. È il tesoretto incassato dal Comune di Forlì grazie all’imposta di soggiorno. Il dato dell’entrata relativo al 2024 è in linea con quanto registrato nel 2023, con un previsionale per il 2025 che conferma il trend della tariffa nel territorio forlivese.

“L’imposta di soggiorno viene applicata a tutti coloro che non risiedono nel Comune di Forlì e pernottano nelle strutture ricettive del nostro territorio - spiega l’assessore Kevin Bravi - il 2019, al netto della pandemia, è stato il primo anno di applicazione piena dell’imposta, i cui proventi, per legge, devono necessariamente essere reinvestiti nell’ambito turistico. Nel nostro caso, anche nel 2025 le risorse accertate sul 2024 verranno utilizzate per implementare il sito ScopriForlì, promuovere campagne di comunicazione sulle eccellenze forlivesi, gestire e sostenere il parziale funzionamento dello IAT, finanziare le spese di stampa, allestimento e distribuzione di materiale promozionale. Da ultimo, ma non per importanza, una buona fetta di queste risorse verrà reinvestita in eventi ricettivi di grande impatto come la Notte Rosa, che quest’anno torna a Forlì il prossimo 21 giugno con un’intera giornata di musica e intrattenimento. Si tratta quindi di un tesoretto importante, che ci permette di potenziare l’appeal di turistico della nostra città, facendo leva su nuove iniziative e strumenti di comunicazione sempre più interattivi e digitali, interconnessi con il sistema Romagna. Per il futuro, il nostro compito è lavorare sulle ragioni per le quali un turista dovrebbe venire a Forlì e fermarsi a dormire in una delle strutture ricettive del territorio. In quest’ottica, i numeri del 2024 ci fungono da stimolo”.