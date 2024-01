Forlì, la soprano Elena Salvatori alla Staatsoper di Stoccarda

La collana degli artisti che adorna il percorso storico del bel canto della città di Forlì si compone di un'altra perla coltivata dalla inesauribile passione e talento della maestra Wilma Vernocchi, che implementa il percorso e crescita artistica, con l’accoglimento tra gli allievi presso la prestigiosa Staatsoper ( teatro statale dell’opera) di Stoccarda della soprano Elena Salvatori. La Staatsoper di Stoccarda fa parte dello Staatstheater Stuttgart, un complesso teatrale a tre diramazioni (opera, teatro e balletto) e rappresenta il più grande teatro del suo genere in Europa. La sede, che è stata un edificio storico dal 1924, attualmente ha 1.404 posti e un pubblico per stagione di circa 250.000 ascoltatori. L'edificio del teatro dell'opera è uno dei pochi grandi teatri dell'opera tedeschi non distrutti nella