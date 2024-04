Forlì, la sesta edizione di “Antiche pievi”

A Pieveacquedotto presentato il programma della sesta edizione di “Antiche Pievi. A spasso per la Romagna”. Il nuovo “tour”, illustrato da Claudio Guidi, presidente dell’associazione culturale “Antica Pieve”, si terrà nei sabati 4, 11, 18 e 25 maggio, con ritrovo dei partecipanti, a partire dalle 16, direttamente nei quattro luoghi di culto che saranno oggetto della visita: Chiesina ex Ospedale del Crocefisso di Meldola, Pieve di Santa Maria in Fabriago (Lugo), Pieve di San Martino in Alpe (Premilcuore) e infine Chiesa di Santa Maria dei Miracoli di Pianetto (Galeata). Come di consueto, l’associazione “Antica Pieve” ha pubblicato un volume, il sesto della serie, descritto alle decine di presenti accorsi alla presentazione, da Gabriele Zelli e Marco Viroli. Il testo contiene le schede, scritte dallo storico dell’arte Marco Vallicelli, dei luoghi di culto inseriti nel percorso, i contributi storici di Viroli e Zelli relativi ai Comuni toccati dalla manifestazione e infine le fotografie di Tiziana Catani e Dervis Castellucci.