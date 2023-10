Forlì, la Pro Loco San Martèn a sostegno degli alluvionati

Domenica nella sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca, la Pro Loco San Martèn ha organizzato un pranzo sociale, che si è caratterizzato per la solidarietà dimostrata nei confronti di quanti hanno subito danni in occasione della devastante alluvione dello scorso mese di maggio. Durante l’iniziativa è stato consegnato al vescovo. Livio Corazza un contributo di 2.000 euro per sostenere le attività della Caritas diocesana Forlì-Bertinoro. Un pari importo è andato al sindaco di Forlì Gianluca Zattini per incrementare il fondo pro alluvionati.

Un ulteriore contributo di 2.000 euro è stato devoluto alla Parrocchia di San Martino in Villafranca, retta da don Stefano Vasumi, a fronte dell’utilizzo dell’area circostante la chiesa per lo svolgimento della manifestazione dedicata al frutto più coltivato in Romagna.