Due arresti per la Polizia di Forlì. Durante le attività i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane, condotto in carcere per furti a danno di esercizi commerciali. L’ultimo arresto risale alla notte scorsa, quando gli agenti delle Volanti hanno fatto irruzione in una stanza di albergo per rintracciare un cittadino albanese, ricercato da oltre un anno, che doveva scontare una condanna a oltre quattro anni di reclusione, per reati in materia di sostanze stupefacenti e di furto.