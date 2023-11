Forlì. La pensilina si smonta tra febbraio e marzo: sarà ricollocata al Campus

Tra febbraio e inizio marzo la pensilina di piazza Saffi verrà rimossa. Si è conclusa, infatti, la procedura di affidamento diretto, per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per un importo di aggiudicazione 5.335,49 euro, relativa allo smontaggio della struttura e la sua ricollocazione al Campus universitario. «I lavori di spostamento – spiega l’assessore Vittorio Cicognani – sono previsti entro febbraio o inizio marzo. Si tratta di un’operazione complessa che necessità di una progettazione». Una volta rimossa dall’attuale collocazione proprio davanti al palazzo delle Poste, la struttura dovrà essere riqualificata prima di essere assemblata nuovamente questa volta nei pressi del polo universitario lungo viale Corridoni. L’intervento rientra in un progetto più ampio di valorizzazione di piazza Saffi che, secondo l’idea dell’amministrazione guidata da Gian Luca Zattini, sarà sempre più vocata ad essere cornice di eventi e spettacoli, soprattutto durante i mesi estivi. L’area lasciata libera dalla pensilina, sarà infatti destinata ad ospitare un palco permanente da installare durante il periodo estivo per ospitare gli eventi. La somma totale dei lavori è di circa 250mila euro già stanziati comprensivi del rimontaggio della struttura riservata ai passeggeri degli autobus nei pressi dell’università. Negli anni più volte la copertura a servizio dei passeggeri degli autobus è stata al centro di un dibattito tra chi la considera utile e chi la reputa un ingombro che rovina uno degli scorci più belli di Forlì, ovvero la piazza principale della città, penalizzando in particolare la chiesa di San Mercuriale che sorge a pochissimi passi. È stata voluta nel 1999 dall’allora giunta guidata da Franco Rusticali ma, già all’epoca, la sua effettiva realizzazione aveva deluso qualche membro della stessa maggioranza. Tra i detrattori, anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi che in più occasioni ha criticato la costruzione sia sotto il profilo estetico che rispetto quello della su utilità. Il progetto della sua rimozione ha incassato il parere favorevole della Soprintendenza, ente al quale gli uffici comunali hanno sottoposto una proposta di riorganizzazione di piazza Saffi dal momento che il centro storico è vincolato ad essa. Da qui il via libera non solo all’eliminazione della pensilina ma anche alla riqualificazione degli storici lampioni , il rifacimento dei tendaggi bordeaux sotto i portici del cuore cittadino e la riqualificazione dell’aiuola ai piedi della statua di Saffi.