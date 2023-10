Forlì, la nuova strada di Vecchiazzano sarà pronta la prossima estate

Procedono spediti i lavori di realizzazione della nuova strada comunale di collegamento tra via Veclezio e via del Partigiano, nella zona ad ovest di Vecchiazzano. Dopo le opere di movimentazione della terra, scavo e stabilizzazione a calce per la formazione delle strutture stradali, in questi giorni si stanno ultimando i lavori di costruzione dei manufatti di tombinamento del Rio Cozzi, nelle intersezioni con la nuova strada. Proseguono da parte di Hera anche i lavori di rinnovamento delle reti Gas e Acqua. Salvo imprevisti, la fine del cantiere è prevista per l’estate 2024.