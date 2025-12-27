Forlì, la nuova biblioteca a disposizione degli alunni della scuola “Tempesta”

Da qualche settimana la Scuola Primaria “L. Tempesta” ospita nei propri spazi la nuova biblioteca “Sull’onda delle parole”, realizzata grazie a un’importante donazione della famiglia Nisi, alla fornitura gratuita di materiale didattico del Centro Didattico Borgione, al contributo concreto per gli allestimenti dell’Associazione Genitori e all’intervento artistico alle pareti della biblioteca di Emanuela Pedri.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, dell’assessora alle politiche educative, Paola Casara, della Dirigente Scolastica, Daniela Bandini, di Don Davide e di numerosi rappresentanti del Quartiere Cava.

“Questo nuovo spazio è frutto del contributo prezioso di tante persone” - ha dichiarato la Dirigente Bandini - “ringrazio in particolar modo per la generosità e il supporto la famiglia Nisi, l’Associazione Genitori e l’artista Emanuela Pedri, che ha riprodotto sulle pareti della biblioteca il ricordo e la rappresentazione simbolica dell’alluvione.”

“Volevamo fare qualcosa di concreto per quella che è stata anche la nostra scuola” - ha aggiunto la famiglia Nisi - “abbiamo pensato alla biblioteca perché c’è sempre più bisogno di spazi di aggregazione che promuovano la lettura, la creatività e l’interazione dei più piccoli. È un piccolo gesto di cui andiamo orgogliosi e che ci trasmette tanta emozione.”

“In queste occasioni si sente ancora più forte il senso di comunità attorno ai nostri bambini, la voglia di fare squadra per restituire a insegnanti, alunni e genitori un futuro migliore, una scuola ancora più bella, inclusiva e con servizi all’avanguardia” - ha commentato l’assessora Casara. “Ringrazio davvero di cuore chi ha reso possibile tutto questo, perché la generosità di chi ha donato tempo e risorse per l’apertura di questa nuova biblioteca è un valore aggiunto a beneficio dell’intera comunità”.

“Questi sono momenti che non si dimenticano” – ha concluso il sindaco – “perché grazie all’aiuto di tante persone, i piccoli alunni della scuola elementare L. Tempesta potranno crescere, imparare e divertirsi in uno spazio nuovo, che va oltre la semplice condivisione e lettura di libri. Qui, infatti, potranno apprendere il valore del dono e l’importanza del ricordo di una città che sa dare il meglio di sé nei momenti di maggiore sofferenza e difficoltà”.