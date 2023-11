Forlì. La narrazione dell’alluvione nel calendario dei Carabinieri

Tra le 12 storie che scandiscono i mesi dell’anno, nell’89° edizione del calendario dei carabinieri non manca la narrazione dedicata all’alluvione che ha così duramente colpito anche Forlì e che ha visto proprio i carabinieri in prima linea sui gommoni per il soccorso ai cittadini. Gli stessi militari che, quella terribile notte, hanno recuperato i primi 5 corpi senza vita delle vittime in provincia. Il tema dell’edizione 2024 è infatti dedicato alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Le illustrazioni sono disegnate a matita dalla mano dello studio di design Pininfarina mentre le parole sono affidate alla penna di Massimo Gramellini. Stampato in 8 lingue, il calendario è stato prodotto in 1.200.000 copie, 16mila delle quali in otto lingue diverse ovvero inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in dialetto sardo e friulano. «Tra gli episodi rappresentativi di vicinanza dei carabinieri alla società civile – spiega il comandante provinciale Samuele Sighinolfi – i martiri di Fiesole ma anche episodi di vita comune l’opera dei carabinieri nei piccoli paesi isolati durante la pandemia o la madre di tre figli che minacciava di suicidarsi ma che grazie all’intervento di una carabiniera, coadiuvata da un negoziatore, ha desistito a lanciarsi nel vuoto».

Dodici storie dunque, eterogenee per epoca storica, ambientazione geografica e avvenimenti narrati, ma unite dalla capacità di ascolto e di vicinanza dell’Arma “filo conduttore” che attraversa l’intera narrazione del calendario: una banda rossa creata dalla matita di Pininfarina che parte della Fiamma, emblema dell’Arma dei carabinieri, e avvolge l’intera opera.