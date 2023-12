Forlì, la musica di Elton John per Ferretti: venduto all’asta uno yacht con il ricavato ai bambini di El Salvador

Ieri sera, al Gran Teatro La Fenice di Venezia, Elton John si è esibito in esclusiva per gli oltre 900 ospiti di Ferretti Group. “It’s a little bit funny this feeling inside: a Venezia, nel Gran Teatro La Fenice, possono succedere solo cose meravigliose. Abbiamo voluto offrire ai nostri ospiti uno show all’altezza delle nostre barche e dell’incredibile 2023 di Ferretti Group - ha commentato Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group - Un grazie immenso a Elton John, che ieri sera ci ha regalato un concerto indimenticabile, emozionandoci ogni volta che suonava i primi accordi delle sue bellissime canzoni. Una serata incredibile, che porteremo a lungo nel cuore.”

Il concerto supporta Save Venice, organizzazione no-profit dedicata alla conservazione del patrimonio artistico di Venezia, e la Fondazione Teatro La Fenice, di cui Ferretti Group è socio sostenitore dal 2021.

Durante la serata Ferretti Group ha ricordato il proprio impegno a sostegno di 7: the David Beckham UNICEF Fund, annunciando che è stato venduto il magnifico Riva Anniversario messo all’asta in occasione del 180° anniversario di Riva: l’intero ricavato è stato devoluto per aiutare i bambini di El Salvador.