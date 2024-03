Forlì, la mostra “Preraffaelliti” protagonista sui media internazionali

La mostra “Preraffaelliti. Rinascimento moderno” promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso il Museo San Domenico in collaborazione con l’Amministrazione comunale conferma il suo carattere internazionale anche sul fronte della comunicazione.

Dopo la presenza di testate internazionale come il Times e l’Associated Press alla vernice del 24 febbraio, sono infatti molte le testate estere – anche televisive - che stanno dedicando spazio alla mostra.