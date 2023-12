Forlì. La morte di “Beppe”, l’angelo degli amici a 4 zampe

È lutto nel mondo dell’associazionismo animalista: è morto, a soli 60 anni, Giuseppe Corallini, per tutti semplicemente “Beppe”. L’amore per gli animali non era per lui una semplice passione ma linfa vitale. Ha, infatti, dedicato la propria esistenza ai quattro zampe meno fortunati: quelli maltrattati, abbandonati e sfruttati. Non esitava a tendere la mano a chiunque gli chiedesse aiuto non solo per cani o gatti ma per qualunque essere vivente in difficoltà. Fu proprio tra i box del canile di Filetto che, nel 1997, scoccò il dardo dell’amore con la moglie, Dorella Senzani con la quale ha condiviso da allora non solo la quotidianità ma innumerevoli lotte in favore degli animali. Assieme a lei ha dato vita a “Mondo cane - Sos Cuccioli”, realtà inizialmente nata con ampi obiettivi tra i quali, ad esempio, quello di offrire un progetto per il recupero di pastori maremmani per poterli recuperare e dare in affido per la guardiania di cavalli e greggi. Con il tempo, l’associazione si è specializzata nella cura dei cuccioli, anche di poche ore di vita, per colmare un vuoto che c’era in tal senso non solo a livello locale e che nel tempo è diventata punto di riferimento ben oltre i confini provinciali. Sono, infatti, oltre 1800 i cuccioli salvati in 26 anni di attività.

Armato di biberon, dolcezza e tanta volontà, ha strappato alla morte cani e gatti anche di poche ore di vita. Piccoli gettati dentro a cassonetti bui o buttati ai bordi della strade come rifiuti di cui disfarsi, strappati alla morte con amore e totale dedizione. Così è stato anche per Yuma, cagnolina accolta a 12 ore di vita e nata proprio il giorno del suo compleanno assieme alla quale, il 4 giugno scorso, aveva festeggiato. Nonostante l’enorme impegno per la cura dei cuccioli, negli anni non ha mai fatto mancare il suo appoggio alle realtà animaliste impegnate sul territorio: per molto tempo, ad esempio, ha continuato a fare volontariato all’interno del rifugio per gatti gestito dall’associazione Emergenza Randagi e ogni volta che c’era un animale in difficoltà, non esitava a dare il proprio aiuto e supporto.

Un guerriero dallo sguardo dolce che ha combattuto in prima linea per i più deboli, quelli che non hanno parole per chiedere aiuto.