Forlì, la maggioranza accusa: “Da Rinaldini minacce all’assessora Casara, ora chieda scusa alle donne della città”

Volano subito gli stracci dopo l’ultimo infuocato consiglio comunale a Forlì, come conferma una nota delle donne della maggioranza che punta il dito contro Graziano Rinaldini. Ecco la nota: “ Sei una bugiarda....te la farò pagare cara...devi stare attenta...sarà guerra. Con queste parole, cariche di livore e prepotenza, il consigliere del Partito Democratico e candidato sindaco della sinistra, Graziano Rinaldini, si è rivolto all’assessore Paola Casara a margine del consiglio comunale di martedì, durante un momento conviviale e alla presenza di numerosi testimoni, che hanno assistito esterrefatti alla scena. Con il dito puntato, proteso in maniera scomposta e minacciosa, il volto e la fisiognomica alterate , il coordinatore della minoranza Rinaldini si è reso protagonista davanti ad almeno un paio di colleghi della maggioranza di un inqualificabile aggressività verbale e gestuale nei confronti di una donna delle istituzioni.

Contro Rinaldini e ogni forma di violenza di genere, si esprimono compatte le donne della maggioranza, che definiscono le parole di Rinaldini “un fatto gravissimo, ingiustificato, una forma di minaccia irricevibile che condanniamo fermamente. Dalle sue parole traspare un’insofferenza diffusa per le donne in generale e ancor di più per quelle che hanno raggiunto posizioni apicali e di grande responsabilità, con sacrifici e competenze, come l’assessore Casara.”

“Rinaldini chieda immediatamente scusa non solo a lei ma a tutte le donne della città” - proseguono le consigliere. “È da scintille come questa che si scatena e si alimenta l’odio e la violenza contro le donne, sul luogo di lavoro e nei rapporti domestici. Sono episodi come questi, consumatisi peraltro in situazioni di interesse pubblico, che nascondono un sentimento cronico e un atteggiamento strutturale di odio e persecuzione contro il genere femminile, ritenuto naturalmente inferiore, debole e sottomesso. Ecco perché le dichiarazioni di Rinaldini, oltre a essere profondamente misogine, sono benzina sul fuoco per ogni forma di violenza, fisica e verbale contro le donne. Ed ecco perché è inaccettabile che i partiti di opposizione, dopo quello che è successo, rinnovino la fiducia a Rinaldini nel suo ruolo di coordinatore della minoranza. Invochiamo con forza scuse pubbliche, per rispetto dell’istituzione che rappresenta e a difesa di tutte le donne forlivesi. Se non dovessero arrivare a stretto giro, siamo pronti a chiedere le sue dimissioni da consigliere comunale.”

Per le consigliere e le assessore di maggioranza, “il fatto è ancor più grave se si pensa che a rendersene protagonista è stato il candidato sindaco della sinistra, possibile primo cittadino di Forlì, e uomo di lunga esperienza nel campo della cooperazione. Anche per questa ragione, auspichiamo da parte di tutto il PD, di Rinnoviamo, del Movimento Cinque Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra una netta presa di distanza da Rinaldini e parole di sostegno all’assessore Paola Casara. Siamo certi che non tarderanno ad arrivare, per rispetto e a difesa di tutte le donne d’Italia.”