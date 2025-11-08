Forlì, la Lega e i piani per il futuro della città

Una roadmap ambiziosa, che guarda al prossimo futuro e almeno fino alla fine del mandato, è quella presentata dal segretario della Lega,Jacopo Morrone. Dalla riqualificazione del centro storico all’Autostrada del Mare, passando per il polo Fieristico e il sogno di Forlì-Cesena capitale Italiana della Cultura 2028. Una serie di proposte già presentate al sindaco Gian Luca Zattini e con il quale ci sarebbe una condivisione di intenti: prima tra tutte l’ipotesi di aprire piazza Saffi alle auto, ma solo a determinate condizioni, già a partire da inizio 2026, dopo le festività natalizie. “Alla politica il compito di provarci e avere la capacità di tornare indietro se non dovesse funzionare - afferma lo stesso Morrone -. Si sta vagliando la possibilità di ridurre la zona a traffico limitato in modo tale da rendere piazza Saffi accessibile sul lato della Camera di commercio così da dare una scossa al nostro centro storico e al commercio. Questo ci consentirebbe di aprire l’ellisse cittadina in certi orari e dare la possibilità a tutti i forlivesi di arrivare in macchina e parcheggiare in quelli che saranno stalli a spina di pesce. Non solo, si sta valutando anche di rendere gratuita la sosta durante la pausa pranzo per incentivare la fruizione dei cittadini dei numerosi servizi che ci sono già”. Un proposta di cui si parla da anni e che ha scatenato un dibattito acceso in passato. “Lo spegnimento del varco di Mercurio sarebbe comunque un progetto sperimentale - aggiunge il capogruppo Albert Bentivogli -. Non è un fine, ma un mezzo e va inserito in un contenitore di progetti di riqualificazione del centro”. Tra le altre iniziative politiche della Lega c’è poi la Cervese, “che dovrebbe essere la superstrada del mare dei forlivesi e che beneficia già di un finanziamento di 150mila euro per la progettazione di una pista ciclabile che unisca Forlì al mare, idea per altro che vede d’accordo sia Cervia che Ravenna”, sottolinea Morrone. Capitolo Fiera di Forlì. “Siamo gli unici ad averci creduto e a spingere per tenerlo in vita, pur con tutte le difficoltà della struttura è stato utile in ben due emergenze - spiega il segretario del Carroccio -. Da un lato bisogna investire sulla Fiera come polo della Protezione civile per tutta la Romagna, dall’altro continuare a dialogare con Rimini per realizzare un centro congressi”. Non mancano il sogno nel cassetto di vedere Forlì capitale della Cultura e per la quale si stanno tirando le fila del piano strategico. “Prossimo step sarà incontrare gli studenti - spiega l’assessora Andrea Cintorino -. L’obiettivo, attraverso un tavolo operativo di saggi, è quello di disegnare la Forlì del 2040-2050”. Infine, il consigliere provinciale comunale Marco Catalano invita “a pensare anche a un collegamento diretto tra il casello dell’autostrada di Forlì e l’E4”. Unico assente il consigliere Daniele Mezzacapo. “Ha lavorato tanto e in modo eccellente sul tema della sicurezza - conclude Morrone -. Mezzacapo non ha avuto la nomina che si meritava, ma a volte è così la politica e credo sia una risorsa. L’importante è che fa parte di questa squadra, anche se gli è toccato questa volta un ruolo di panchina. A volte è un battitore libero, la critica va bene purché costruttiva e inserita in un confronto che permette di crescere e da parte sua non mi pare ci sia la volontà di mettersi di traverso al sindaco. Il sostegno a Zattini non è in discussione, la linea politica la dà il sottoscritto”.