Forlì. La grande mostra Preraffaelliti sfonda il tetto delle centomila presenze

La grande mostra forlivese Preraffaelliti. Rinascimento Moderno, ospite fino al 30 giugno del Museo San Domenico di Forlì, ha già raggiunto e superato il tetto delle 100.000 presenze. Numero che comprende un positivo flusso di visitatori stranieri, provenienti in particolare da Gran Bretagna, Germania e Francia. Data la grande richiesta domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, è stata aggiunta in via straordinaria una visita guidata ad aggregazione libera con partenza alle ore 16,20. La visita avrà come di consueto un costo di € 5 a persona oltre al prezzo del biglietto di ingresso, da versare direttamente in biglietteria, cui è opportuno presentarsi con qualche minuto di anticipo. La prenotazione non è necessaria e si accede sino ad esaurimento posti. Si ricorda, infine, che, trattandosi di un giorno festivo, la Mostra sarà aperta dalle ore 9.30 alle ore 20.00 (con chiusura della biglietteria un’ora prima).