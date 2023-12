Forlì. La ginnastica “Forti e Liberi” dice addio alla squadra agonistica maschile

Dopo 125 anni di gloriosa storia, l’Unione sportiva “Forti e Liberi”, sezione ginnastica, abbandona la squadra agonistica maschile. I ragazzi sono stati trasferiti alla Us “Renato Serra” di Cesena. Mancanza di sponsor, ritiro dall’attività agonistica del tecnico Cesare Marchetti, l’impossibilità di allenarsi nella palestra di via Isonzo inagibile a causa dell’alluvione sono le cause della decisione presa dai dirigenti della società. Un duro colpo proprio in concomitanza con le celebrazioni per il 125° anniversario della società affiliata alla federazione già dal lontano 1898, che si svolte mercoledì, prima nel salone comunale, dove sono stati consegnati numerosi premi d’eccezione a ginnasti, tecnici e dirigenti di oggi e di ieri, poi con una visita al Campostrino, sede storica dell’associazione. Una grossa perdita per lo sport forlivese, basti pensare che ancora nell’ultima gara disputata, vale a dire la “Ginnastica in festa winter edition” di Rimini lo scorso 10 dicembre, sono arrivate vittorie e prestigiosi piazzamenti. La “Forti e Liberi”, nell’attesa di un nuovo direttore tecnico capace di raccogliere l’eredità di Cesare Marchetti, sta portando avanti la sezione agonistica femminile, nella struttura messa a disposizione del Comune alla Fiera di Forlì e nella palestra della “Renato Serra” a Cesena. Nell’ottica di coltivare il vivaio forlivese continuano anche i corsi di avviamento maschili e femminili e la preagonistica. Nell’appuntamento di mercoledì è stato anche assegnato il premio alla memoria di Bruno Grandi consegnato dalla presidente del consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni ai figli Fabrizia, Massimo e Fabio Grandi. Inoltre premio alla carriera a Cesare Marchetti e premio al merito sportivo a Roberto Marzocchi.

La speranza di tutti quelli che amano la storia della ginnastica è comunque che al più presto il nome della Forti e Liberi Forlì sezione agonistica maschile torni nella propria città. D’altra parte nei suoi 125 anni di storia la società ha annoverato nelle sue fila campioni del calibro di Maurizio Montesi, Bruno Grandi, Jano Ravaioli, Mario Smeraldi e Littorio Sampieri. Insieme a loro in questi anni sta portando alta la bandiera bianco-rossa Roberto Marzocchi, seguito dal giovane e promettente Carlo Adamo. Dal 1 gennaio, quindi, i giovani atleti della sezione agonistica maschile saranno a Cesena, seguiti dai tecnici Roberto Germani, Nicoletta Martinini, Davide Ventura e Andrea Verga, scelta condivisa dalle due società nell’esclusivo interesse dei ragazzi, per garantire loro una continuità agonistica essenziale per il proseguo della loro crescita sportiva.