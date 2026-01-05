Forlì, la fiaccola arriva il 6 gennaio: il clou alle 12 in piazza Saffi con il braciere olimpico

Sono 14 i tedofori che domani mattina, 6 gennaio, a partire dalle ore 11:30, si daranno il cambio ogni 200 metri nel tragitto forlivese della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026.

Il primo gruppo, in partenza dallo Stadio “Tullo Morgagni” verso Piazzale della Vittoria, sarà costituito da una nutrita rappresentanza del servizio pubblico SAPRE U.O.N.P.I.A, nato per prestare assistenza e supporto alle famiglie di lattanti e bambini affetti da malattie rare. Questo primo blocco, in via eccezionale, porterà la fiaccola per circa 400 metri, per poi darsi il cambio con il secondo tedoforo all’altezza più o meno di Piazzale della Vittoria.

“In tutto – spiega l’assessore Kevin Bravi – il viaggio della Fiamma Olimpica a Forlì durerà circa 50 minuti. Il momento clou, naturalmente, è previsto in Piazza Saffi, verosimilmente attorno alle ore 12, con il passaggio di mano della Fiamma Olimpica all’altezza del palco allestito sotto il Municipio e l’accensione simbolica del braciere olimpico. Qui, è anche prevista l’esposizione al pubblico delle fiaccole olimpiche originali del 1948 e del 2006, condotte a Forlì rispettivamente dall’atleta dell’Edera, Normanno Valli, e dal professor Marco Susanna che, per l’occasione, domani mattina vestirà i panni di speaker dell’evento.”