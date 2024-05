Forlì, la famiglia Severi: “Fiducia nei giudici”

«Da ormai due anni un innocente è in carcere. Purtroppo sappiamo che ci sono casi simili in Italia. Può capitare a tutti noi. Ma non si può condannare una persona solo perchè non si trovano piste alternative e bisogna per forza identificare un colpevole. Nell’indagine ci sono state delle mancanze, per noi è evidente. Abbiamo fiducia nei giudici che emetteranno la sentenza». Il tono è deciso, comprensibilmente emozionato, ma senza tentennamenti. La voce, unica anche se sono in quattro a parlare, è quella di Monia Marchi e dei tre figli Sara, Simone e Samuele, la famiglia di Daniele Severi, il 63enne accusato di aver ucciso il fratello Franco a Civitella, nel giugno del 2022, e per il quale nella sua requisitoria di lunedì scorso il sostituto procuratore della Repubblica, Federica Messina, ha chiesto la condanna all’ergastolo. Tra una settimana è previsto il verdetto di primo grado, dopo che lunedì prossimo toccherà agli avvocati dell’imputato e alla loro arringa. «Siamo qui – dice Sara Severi a nome dei familiari – perchè vogliamo dimostrare la vicinanza verso nostro padre, e nel caso di mia mamma a suo marito. In questi due anni il dolore è stato forte, per noi è un lutto sul quale stiamo lavorando».

In aula l’avvocato di parte civile Max Starni aveva portato a conoscenza la corte del fatto che Daniele Severi e Monia Marchi avessero venduto la loro casa di Meldola. «Come se volessimo sottrarre un patrimonio a qualcuno – dice rammaricata Monia Marchi–. La verità è che per me e mio figlio Simone che risiedevamo ancora lì, quella casa era diventata invivibile: troppi ricordi, belli e brutti, abbiamo subìto una perquisizione, non è facile vedere la propria abitazione “violata”, mi sembrava di essere dento un film quella sera. La decisione era stata presa da mesi, anche se Daniele non voleva. Ma io devo accudire mia madre malata con costanza e siamo andati a vivere con lei e mio fratello». «C’è anche un lato economico – sottolinea Sara Severi a nome della famiglia –, perchè per difendere mio padre abbiamo dovuto mettere in campo attività costose. Anche se le ipotesi alternative non le deve trovare la difesa, non è il nostro compito. A mio padre è stato fatto un processo alle intenzioni, senza prove certe».

Quasi due anni sono passati da quell’8 luglio quando Daniele è entrato per la prima volta in carcere. «Lo abbiamo visto lunedì in aula e poi andremo a trovarlo sabato in carcere – dicono i familiari –. Sarà il suo compleanno. In questi mesi lo abbiamo visto dimagrito. Certo il carcere segna, anche a livello psicologico qualche cedimento c’è, è normale. Da dicembre è in cella da solo. Non ci siamo fatti un’idea di chi possa aver ucciso Franco. Certo, ci dispiace, ma la cosa più importante è stata lottare per riportare a casa Daniele. In questi due anni abbiamo avuto tanta solidarietà e attestati di vicinanza da chi ci conosce e conosce Daniele. Ci dicono che sanno è innocente e che presto finirà tutto. Ci fa piacere».

Articolo completo sul Corriere in edicola