Forlì. La Croce Rossa è tornata a casa, ristrutturata la sede di Viale Roma FOTOGALLERY

È stata una giornata di festa, quella di ieri, per la croce rossa di Forlì che è tornata nella sede istituzionale di viale Roma 26 dopo i lavori di ristrutturazione.

«Oggi per noi è una giornata importante – ha detto Debora Diodati, vicepresidente nazionale della Croce rossa italiana - infatti abbiamo deciso con orgoglio di esserci, di essere presenti all’inaugurazione di questa sede ristrutturata. Siamo particolarmente contenti perché è un po’ come confermare un rinnovato impegno di essere sul territorio, di essere presenti con i quasi 500 volontari e volontari della Croce Rossa del Comitato di Forlì. È stato un percorso abbastanza impegnativo ma oggi siamo felici di dare questa casa rinnovata a tutti i volontari ma soprattutto alla comunità di Forlì».

Nuovi spazi, dunque, per le importanti attività portate avanti dai volontari.»I lavori di ristrutturazione hanno riguardato complessivamente 1200 metri quadri – quantifica Diodati -. L’ impegno economico è stato importante ed è frutto del lavoro di centinaia di volontari che si sono impegnati sul territorio. Il merito di aver ridato questa sede importantissima al territorio è dunque il loro».

La sede conta nuovi uffici e sale per tutte le attività che verranno svolte oltre ad una zona per il ricovero delle ambulanze che è stata completamente rinnovata. «Oggi è una giornata speciale, straordinaria – ha sottolineato Emanuele Pignatiello, commissario del Comitato di Forlì -. Dopo tre anni si rientra nella propria casa, una casa che comunque è molto importante per i volontari. Quando uno si sente a casa propria riesce a lavorare meglio, a socializzare meglio, a fare gruppo. Per il volontariato è indispensabile, è importantissimo avere una sede, socializzare, creare progetti, investire le proprie risorse gratuitamente per la collettività».

Pignatiello guida la sede forlivese dal settembre scorso, dopo le dimissioni di Massimo Cavallone, e rimarrà in carica fino alle prossime elezioni. «Rimarrò in carica finché il Comitato nazionale valuterà che ci sia necessità di gestire questo comitato in attesa delle elezioni dei soci – spiega - che ci saranno sicuramente nella primavera o estate di quest’anno».

«Questa è una giornata di festa – ha commentato il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno - perché una realtà importante di Forlì ritrova la sua casa, la sua sede. Per la città è una presenza molto importante che affonda la sua storia ben 117 anni fa con “Dam una man” che è ricordata anche in Piazzetta XC Pacifici e questo motto iniziale esemplifica bene lo spirito che anima questa organizzazione e tutti questi volontari. Quindi un patrimonio prezioso e importante per tutta la città a cui noi siamo grati. Non dimenticheremo mai – ha concluso - il grandissimo aiuto fornito dalla Croce Rossa Italiana a tutta la popolazione, nella catastrofica alluvione del maggio 2023».