Forlì, La Caserma e Casemuratene chiedono maggior sicurezza lungo la Cervese

’annosa questione dell’adeguamento della via Cervese Sp2 torna con forza sui tavoli istituzionali. Una delegazione del Comitato territoriale quartiere 5, sollecitata dai residenti esasperati e guidata dal coordinatore Franco Bagnara, ha incontrato il vicepresidente Roberto Cavallucci e i tecnici della Provincia di Forlì-Cesena per affrontare il nodo critico del tratto compreso tra le frazioni di La Caserma e Casemurate. Al centro del confronto, la messa in sicurezza dell’incrocio a semicurva con via Erbosa e il centro abitato de La Caserma. Per quest’ultimo, i consiglieri chiedono un intervento di circa 720 metri che includa un parcheggio pubblico - per liberare la carreggiata dalle auto in sosta - e il rifacimento dell’illuminazione. La fattibilità del progetto resta legata alla verifica della cosiddetta “dote Anas”: l’ufficio legale verificherà i fondi residui prima di procedere alla progettazione definitiva.

Strada strategica

La Sp2 non è una semplice via di collegamento locale. È un’arteria vitale che connette la E45, la via Emilia, la Ravegnana e l’A14, fungendo spesso da valvola di sfogo per il traffico pesante in caso di incidenti altrove. Proprio il transito continuo di tir e grandi mezzi agricoli a velocità sostenuta sta minando la serenità delle famiglie. I residenti segnalano vibrazioni anomale che mettono a rischio la stabilità degli immobili. Inoltre la presenza di anziani, bambini e persone con disabilità rende urgente la moderazione del traffico.

I suggerimenti

I consiglieri del Ctq5 hanno suggerito l’installazione di pannelli rilevatori di velocità e presidi delle forze dell’ordine. Proposta anche l’installazione di portali con telecamere ad alta quota per sanzionare le infrazioni: «Non si deve attendere l’incidente grave», ammoniscono, ricordando il recente schianto di un “bisonte” a Casemurate e un incidente frontale a Carpinello.

Cantieri e investimenti

Dall’incontro sono emerse anche note positive. Entro l’anno verrà rifatto il manto stradale nel tratto Bagnolo-Carpinello; il Comune, poi, gestirà la segnaletica orizzontale nei centri abitati e il progetto della pista ciclabile fino al “Platano” di Carpinello. Programmati per il 2027-2028 interventi strutturali sui ponti degli scoli Torricchia (1,58 milioni di euro) e Serachieda (1,02 milioni), con fine lavori prevista nel 2029. Infine, un tocco di memoria storica: la Provincia ha confermato la manutenzione degli ultimi pioppi storici presso la “rotonda del maggiolino”, tutelando un paesaggio che appartiene all’identità del territorio. La palla passa ora alla Prefettura per le decisioni sui sistemi di controllo della velocità, con l’augurio dei residenti che le autorità «percorrano la Cervese quotidianamente per capire che le nostre richieste non sono infondate».