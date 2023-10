Forlì, la camminata per il volontariato domenica 29 ottobre

VolontaRomagna in collaborazione con il gruppo “Walk & Talk” (gruppo informale di camminatori under 35), e il patrocinio del Comune di Forlì, in occasione della Festa del Volontariato di Forlì, organizzerà una camminata che partirà dalla sede del Centro di Servizi per il

Volontariato. L’appuntamento è per domenica 29 ottobre con ritrovo alle 17 presso VolontaRomagna in viale Roma 124. Saranno presenti per il saluto istituzionale i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di VolontaRomagna. Dopo il saluto istituzionale si partirà per “Camminare con il volontariato”. La camminata durerà circa un’ora e passerà nel centro di Forlì fino ad arrivare in Piazzetta della Misura dove sarà allestito un villaggio solidale con gli stand informativi delle associazioni aderenti che attenderanno i camminatori. Sarà allestito da VolontaRomagna un punto ristoro con bevande offerte gratuitamente ai partecipanti.