Forlì, la Befana è arrivata con lo snowboard e la scopa FOTOGALLERY

Il sipario su “Forlì che brilla 2025” è calato sotto una coltre bianca, in un’atmosfera sospesa tra l’incanto del Natale che sfuma e la realtà di un’allerta meteo che ha tenuto gran parte dei forlivesi al riparo tra le mura domestiche. Nonostante la neve avesse iniziato a imbiancare i tetti sin dal mattino, la Befana (quest’anno munita di scopa e snowboard) non ha voluto tradire il tradizionale appuntamento, calandosi puntuale dal Municipio, anche se a guardarla all’insù c’erano pochi temerari che hanno potuto fare incetta di caramelle e dolciumi lanciati dalla Vecchina.