Forlì, l’ITT Marconi ringrazia Brighi Goup: “Una generosa donazione per i nostri laboratori”

La comunità scolastica dell’ITT Marconi di Forlì in una nota ha espresso “profonda gratitudine a Brighi Group, azienda di grande rilevanza nel territorio forlivese, per la generosa donazione destinata ai laboratori dell’area meccanica”.

“Questa significativa contribuzione - continua la nota - rappresenta un passo avanti nel potenziamento dell’educazione tecnica e nella formazione degli studenti per il mondo del lavoro. L’impegno dell’Azienda Brighi Group nel sostenere l’istruzione locale ha reso possibile l’acquisizione di strumenti e l’implementazione degli allestimenti dei laboratori dell’area meccanica. Questo investimento non solo arricchirà l’esperienza didattica degli studenti, ma contribuirà anche a prepararli in modo più efficace per affrontare le sfide del settore meccanico. La donazione di Brighi Group riflette il profondo impegno sociale dell’azienda e la consapevolezza dell’importanza dell’istruzione nel plasmare il futuro della comunità. Questa partnership tra il settore industriale e l’Istituto scolastico Marconi è un esempio tangibile di come le aziende locali possano giocare un ruolo chiave nella crescita e nello sviluppo dell’istruzione tecnica. Grazie all’Azienda Brighi Group, gli studenti avranno l’opportunità di affinare le loro competenze pratiche e sviluppare una maggiore comprensione dei concetti meccanici. Questo dono non solo migliorerà la qualità della formazione offerta dal Marconi, ma contribuirà anche a creare una solida base per il successo futuro degli studenti nel mondo del lavoro. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine all’Azienda Brighi Group per il suo generoso contributo. La loro visione e dedizione verso i temi dell’educazione sono un faro di speranza per la crescita continua della comunità. La collaborazione tra l’azienda e la scuola è un esempio ispiratore di come, insieme, si possa costruire un futuro più promettente per le nuove generazioni”-