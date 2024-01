Forlì. L’inverno non ferma la programmazione della Fabbrica delle candele

La Fabbrica delle Candele sta diventando sempre di più un punto di riferimento per i ragazzi della città di Forlì, tanto che la programmazione non si ferma neppure d’inverno. La proposta è variegata e mette insieme le idee di diverse associazioni del territorio. Dalla musica al teatro, dalla radio al lavoro sulle emozioni, dalla comicità passando per gli incontri con gli autori. Si comincia oggi in collaborazione con l’associazione Dai de jazz. Alle 17 Giovanni Rossi presenta il suo libro “Led Zeppelin: La notte del Vigorelli” (ingresso libero), mentre alle 21.15 saliranno sul palco della sala teatro della Fabbrica delle Candele Francesco Bearzatti e i Post Atomic Zep per un concerto dal titolo “Plays Led Zeppelin” (costo del biglietto 15 euro). Ad aprire, invece, il ciclo invernale della rassegna “Autori in Fabbrica” sarà, lunedì alle 18, il volume “Riemersi. Romagna 2023, storie per un alluvione” a cura di Matteo Cavezzali con le foto della forlivese Silvia Camporesi. Alla presentazione parteciperanno anche il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora Paola Casara e Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele. Seguiranno altri incontri: il 25 gennaio Esmeralda Seferovic presenterà il suo libro esperienziale “Parcheggiare altrove”; il 9 febbraio sarà la volta di Maria Giovanna Pasini con la sua raccolta di versi dal titolo “Istinti” e il 21 febbraio è in programma la presentazione del libro “Vite sospese. Il tempo del virus: i primi 100 giorni dell’emergenza” del professore Marco Susanna. Per il 2024 sono tante le realtà che hanno presentato progetti rivolti ai ragazzi. Tra le attività proposte “Musichiamo il cinema muto” di ForlìMusica; e “Emozioni, fragilità, dipendenze - Impara a dipendere solo dalla tua espressività” di Un’Altra Storia Aps; “Musica in corto” di Cosascuola e Di Scena in Scena. Con il nuovo anno prende forma il progetto “Radio Fabbrica 2.0” che vede coinvolti 60 ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio. A fine 2023, infatti, sono state gettate le basi a livello formativo per una Radio Web dei giovani di Forlì, in coincidenza con il centenario della nascita della Radio Rai e che porterà alla realizzazione di una vera e propria radio di tutte le scuole. Altre iniziative sono “Brothers and Sisters” dell’associazione Ostinata e Contraria, laboratorio di scrittura e interpretazione del linguaggio hip-hop a 50 anni dalla nascita del movimento condotto da Fabrizio Sirotti; “Il violino di Mimì” dell’associazione Aiuto Adolescenza per un laboratorio teatrale; “Officina Comica” laboratorio teatrale dell’Umorismo dell’associazione Battiti d’Onda, condotto da Enrico Zambianchi; “Digital Storytelling; “Un ponte di pace fra Mosca e Kiev. Le notti bianche di Dostoevskij” di Aula 29 e Orto del Brogliaccio, in collaborazione con Il mondo Parla Aps. Infine la Fabbrica delle Candele sarà il luogo di partenza e di ritorno del progetto di Deina “Promemoria Auschwitz”. Infatti, 23 studenti delle superiori toccheranno con mano gli orrori dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Infine, nuova collaborazione con Nuova civiltà delle Macchine che propone incontri con ricercatori e scienziati romagnoli.