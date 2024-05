Forlì, l’evasore totale da un milione di euro aveva 20 dipendenti irregolari

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Forlì hanno scoperto, in questo mese, 14 lavoratori in nero e 20 lavoratori irregolari.

Divani

Al temine di un controllo nei confronti di un’impresa forlivese operante nel settore del mobile imbottito, infatti, i Finanzieri del Gruppo di Forlì hanno rilevato la presenza di due lavoratori sinici impiegati in nero poiché privi di regolare contratto di lavoro, uno dei quali, peraltro, clandestino sul territorio nazionale. Sia il lavoratore, che il rispettivo datore - una 48 enne, anche lei di origine cinese - sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica, rispettivamente, per le ipotesi di reato di ingresso e soggiorno illegale nel

territorio dello Stato e occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

Materie plastiche

Lo stesso Reparto, inoltre, a conclusione di un’altra verifica fiscale nei confronti di una società di Forlì operante nel settore della fabbricazione di materie plastiche, ha scoperto che l’azienda - oltre a qualificarsi come “evasore totale” - aveva impiegato irregolarmente 20 lavoratori di diverse nazionalità (sei italiani, otto marocchini, un brasiliano, un egiziano, un rumeno, un macedone, un tunisino e uno del Burkina Faso), avendo loro imputato trasferte esenti ai fini previdenziali e fiscali, tuttavia in assenza di idonea documentazione giustificativa. Il legale rappresentante, un 48 enne di origine magrebina, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di omessa dichiarazione dal momento che aveva nascosto al fisco una base imponibile di oltre 1 milione di euro.