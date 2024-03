Forlì, l’Ausl allontana i rischi di stop ai lavori in ospedale

Il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, allontana il pericolo di stop ai lavori per il nuovo padiglione all’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì e per l’avvio del cantiere all’ospedale “Infermi” di Rimini. A lanciare l’allarme era stato martedì l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, nel corso dell’informativa sugli investimenti legati al Pnc, il Piano nazionale complementare di potenziamento del Pnrr. «Il Pnc stanzia risorse per migliorare il grado di sicurezza, in particolare antisismica, degli ospedali – chiarisce Carradori –. Per quanto riguarda l’Ausl Romagna si tratta di circa 43 milioni di euro che riguardano gli interventi antisismici a Rimini per circa 28 milioni e il nuovo padiglione a Forlì per circa 15 milioni di euro. Con il decreto legge di cui si parla, il governo non dice che vengono meno quelle somme, ma che quegli interventi saranno finanziati con altri fondi. Tuttavia, per quanto riguarda l’Ausl Romagna, mi sentirei prudentemente positivo. Noi siamo in una situazione in cui sia per Rimini, sia per Forlì abbiamo sottoscritto degli appalti integrati, cioè progettazione e realizzazione. Per cui dovremmo essere in una condizione nella quale i lavori possono procedere con la ragionevole certezza che l’obbligo che abbiamo assunto possa essere portato a compimento».

