Forlì. L’assessore Irene Priolo: “Dobbiamo fare altri interventi sul Montone per far sì che i cittadini si sentano più sicuri”

«Il fiume Montone non è perfetto in questo momento, ci sono ancora molti interventi da fare ma per prima cosa abbiamo dovuto chiudere le rotture del maggio scorso e risalire a monte per risagomare e pulire l’alveo». Non nasconde le complessità della ricostruzione la vicepresidente della Regione, Irene Priolo alle tante criticità e paure emerse da parte dei cittadini alluvionati all’incontro di lunedì sera organizzato dal candidato sindaco Graziano Rinaldini. «Possiamo fare meglio, dobbiamo aumentare la capacità di laminazione con altre casse e aree di laminazione - prosegue Priolo -. Bisogna lavorare sulle gole esistenti, realizzare interventi per irrobustire il corpo arginale per far sì che i cittadini si sentano più sicuri. Lo sforzo, ora, è progettare i piani speciali che devono contenere tutti questi passaggi. Parallelamente sono già previsti, solo per Forlì, 39 interventi per circa 35 milioni di euro. L’obiettivo è andare oltre a questi cantieri per dare speranza ai cittadini e ricostruire meglio di prima». Tra le tante problematiche emerse quella dei ristori. «La ricostruzione privata fatica a decollare e ci si sofferma solo sul fatto che la piattaforma Sfinge (sono 1.700 le domande ndr) non funziona - spiega la vicepresidente della Regione -. Non è corretto, la piattaforma funziona e lo ha riconosciuto anche la struttura commissariale. Il problema è come Sfinge risponde alle ordinanze del commissario». Non a caso, proprio recentemente la stessa amministrazione di via Aldo Moro ha portato avanti diverse istanze per chiedere lo snellimento delle procedure. «Il commissario ha accettato molte delle nostre proposte per modificare l’ordinanza, tra queste anche quella per risolvere la questione dell’erede - sottolinea Priolo -. Ci vorranno ancora alcune settimane, ma qualche semplificazione ci sarà. Più complesso, forse perché le modifiche non sono state accolte, è risolvere le criticità legate alla questione del credito d’imposta che ancora non è partito. Resta il fatto, come dimostrato dai racconti di questa sera, che non tutti i cittadini hanno le risorse per partire subito con i lavori e, a mio avviso, andrebbe ricercata una soluzione diversa sul quale stiamo provando a sensibilizzare la struttura commissariale». Un incontro per ascoltare gli alluvionati forlivesi, ma anche per sostenere la campagna elettorale di Graziano Rinaldini. «Capisco cosa significhi lavorare con il centrodestra, il ministro Musumeci ci disse che il Governo non è un bancomat - conclude Priolo -. Per la ricostruzione c’è molto da fare anche a livello umano, quello che spero è che le energie positive emerse in quei giorni drammatici non vadano disperse e che travolgano la città se il centrosinistra vuole tornare a vincere perchè ci sarà sempre qualcuno che per partito preso continuerà a votare questo sindaco anche se non ha saputo affrontare questa emergenza».