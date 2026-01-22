Forlì, l’assessore Bravi: “Investire sullo sport è una scelta vincente”

“Scommettere sullo sport significa credere e investire sulla qualità della vita delle nuove generazioni, generare benessere economico e favorire l’inclusione sociale”.

In una nota l’assessore Kevin Bravi sottolinea: “Il 2025 è stato un anno dove lo sport ha svolto un ruolo da protagonista. In totale sono stati realizzati 145 eventi sportivi, 32 in più rispetto al 2024, di cui 97 sostenuti con formule concrete di patrocinio oneroso (contributi economici o fornitura gratuita di servizi o allestimenti) e 2 in convenzione con gli organizzatori: il Ferrari Tribute con il passaggio della MilleMiglia il 19-20 giugno e la partenza in Piazza Saffi del Giro d’Italia femminile il 13 luglio. Con il CIP - Comitato Italiano Paralimpico, abbiamo organizzato importanti tornei e iniziative, di cui vado particolarmente orgoglioso e che rispecchiano la grande sensibilità e attenzione che questa Amministrazione riserva al mondo della disabilità e alla ricchezza che esso rappresenta per la crescita del Paese. In termini di contributi, nel 2025 come Assessorato allo Sport abbiamo erogato circa 152 mila euro, a cui si vanno ad aggiungere tutte quelle forme di sostegno e collaborazione che il Comune di Forlì mette quotidianamente a disposizione di chi fa sport ad ogni livello. Una cifra significativa e tutt’altro che scontata, che rappresenta molto di più di un semplice, seppur determinante, supporto alle società e agli organizzatori”.

“Investire nello sport - continua Bravi - e in particolare nelle iniziative dei nostri club, nelle discipline minori ma anche nelle grandi manifestazioni di rilevanza nazionale, significa infatti sostenere l’aggregazione sociale, favorire la diffusione di valori come l’inclusione, il benessere e il rispetto per l’avversario, generare ricadute economiche sul territorio e rafforzare la visibilità del patrimonio pubblico. Tutto questo sta alla base della scelta di proseguire su questa strada, ovvero di scommettere sullo sport a 360 gradi. Il 2026 è già ricco di importanti appuntamenti: il 19 aprile ci sarà la “Diabetes Marathon”, il 17 maggio la “StraForlì”, il 5 luglio la granfondo di ciclismo “La Casartelli”, il 18 settembre il “Gran Premio Nuvolari”, il 26 settembre la XXI Coppa di Romagna e il 4 ottobre la “Tin Bota” mezza maratona. A questi se ne aggiungeranno molti altri, grandi e piccoli, amatoriali e per professionisti, per famiglie, giovani e appassionati. Insomma, quello che ci attende sarà un anno ancora più ricco, dove lo sport rafforzerà il suo ruolo di moltiplicatore di opportunità e volano per l’economia locale”.