Forlì, l’assessora Cintorino soddisfatta del periodo natalizio

Ora che le feste sono finite e le luci si sono spente, resta il bilancio positivo celebrato dal Comune con oltre 240mila accessi al centro storico di Forlì nel periodo natalizio, anche se lo sguardo è già rivolto al futuro. «Siamo certamente soddisfatti – ribadisce l’assessora Andrea Cintorino, con delega anche alla valorizzazione del centro storico – di questa terza edizione di “Forlì che brilla”, i numeri hanno confermato che è un progetto vincente. Non neghiamo che si poteva fare di più e meglio, ma vista la situazione legata all’alluvione, anche per rispetto a chi ha avuto problemi, abbiamo voluto rimodulare il progetto iniziale. Alcuni commercianti si sono detti un po’ dispiaciuti perché magari si aspettavano qualcosa in più, però anche loro hanno capito la situazione». Appena finite le festività già si pensa al prossimo anno. «Adesso arrivano mesi particolari perché inizia la campagna elettorale – chiarisce Andrea Cintorino – però già a fine gennaio inizieremo a lavorare al Natale 2024-2025. Questo anche per rispetto a chi verrà dopo di noi. Anche perché l’accordo con le tre società con le quali collaboriamo prevede anche quest’anno. Oltre al Natale penseremo a tutte le iniziative, non solo legate al mio assessorato al turismo, ma anche alla cultura con l’assessore Melandri». Sulle carte vincenti e sulla possibilità di animare ulteriormente il centro l’assessora è convinta: «Il video mapping attira sempre la curiosità per capire a che tema sia collegato. Una cosa che ha funzionato sono le band, anche con gruppi locali, che hanno creato animazione per accompagnare chi viene in centro e nelle vie limitrofe. Magari il prossimo anno tornerà anche il Capodanno in piazza che quest’anno abbiamo preferito evitare per le spese alte che comporta in relazione al momento della città. Già per l’estate pensiamo anche a concerti. Non c’è una ricetta per trattenere le persone in centro, noi ci mettiamo del nostro, anche commercianti e associazioni di categoria devono fare la loro parte. Ad esempio il fatto che molti ristoranti la domenica non siano aperti non è bello per chi arriva a Forlì. In questi anni, comunque l’attenzione è cresciuta a Natale, basti pensare al fatto di aver avuto passaggi sui Tg nazionali. Questo vuol dire che qualcosa di bello si è fatto».

A conclusione delle feste anche le lamentele degli operatori del Mercato delle erbe per la scarsa attenzione ai problemi dell’area. «Mi dispiace che si dica che non abbiamo investito, perché non è così: abbiamo speso oltre 500mila euro per la riqualificazione del Mercato tra bagni e casette nuove. Stiamo lavorando alla modifica del regolamento, perchè ora sono cambiate delle attività, anche con la somministrazione di cibi e alimenti, che vanno oltre quello che è il classico mercato e vendita del prodotto. La volontà degli operatori va in contrasto con quella che è la regolamentazione attuale. Sicuramente il Comune punta molto sul Mercato delle erbe».