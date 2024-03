Forlì, l’assessora Cintorino e il rilancio del centro

«Confermiamo la presenza di Radio Bruno anche per questa estate e il 4 luglio Forlì farà da cornice ad un’appendice della Notte Rosa con una serata dal sapore romagnolo», lo annuncia l’assessore Andrea Cintorino in occasione del bilancio di mandato. Lotta al degrado, partecipazione e quartieri, pari opportunità, lavori pubblici come la riqualificazione di corso della Repubblica per cui «entro la fine di marzo sarà terminata la prima parte dell’intervento», turismo, eventi tra cui Cara Forlì che ha toccato le 10mila presenze e il centro storico.

«Il centro storico è il tema dei temi, abbiamo fatto tanti interventi per migliorarne l’aspetto, ma il primo atto deve essere far rinnamorare i forlivesi del loro centro - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. L’assessore ha fatto un grande lavoro in uno degli ambiti più complicati, considerando quanto le sue deleghe siano polivalenti e comportino collaborazioni con molti altri assessorati».

