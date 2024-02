Forlì. L’appello: «Servono dissuasori, velox e strisce pedonali vicino alla fermata del bus Bagnolo Tassinara»

«Vogliamo più sicurezza, vogliamo aspettare che accada il peggio?». Lo chiedono i residenti delle vie del Santuario e Tassinara, strade a latere della cosiddetta Cervese (Sp 2) tra le frazioni di Bagnolo e Carpinello. Da anni, infatti, i cittadini si sono mobilitati affinché il tratto di strada della Cervese, oggetto di rifacimento con conseguente installazione di una nuova fermata dell’autobus di cui ne fanno uso diversi residenti tra cui anche studenti, venisse messo in sicurezza prevedendo anche un attraversamento pedonale.

A sollevare la questione è una abitante della zona, Elisa Mistretta, che proprio lunedì scorso ha assistito ad un ulteriore episodio che fortunatamente non è finito in tragedia. «Un ennesimo accadimento che poteva avere conseguenze gravi proprio perché in corrispondenza della fermata mi sono dovuta mettere sulla sede stradale per proteggere una mamma con il suo bambino che volevano attraversare, mentre una macchina in sorpasso lungo il tratto di strada con linea continua non si era accorta dell’ostacolo - racconta la testimone-. Non solo, in caso di incidente io stessa sarei potuta essere responsabile visto che non sono presenti gli elementi necessari per la sicurezza dei pedoni. Oltre al danno anche la beffa».

La questione è annosa, tanto che i residenti si sono rivolti a più riprese agli enti competenti, tra cui Comune e Provincia, con il supporto del comitato di quartiere, per sollevare il problema. Gli ultimi incontri risalgono al 2022 e all’inizio del 2023. In più due anni fa oltre 200 cittadini hanno firmato una specifica petizione e le firme sono state depositate in Comune, Provincia e Prefettura. «Niente è stato fatto fino ad oggi e temo che ancora per molto tempo saremo costretti a vivere questa situazione - dice rammaricata la donna -. Ogni giorno in questo tratto di strada viviamo in condizioni di scarsa sicurezza, anzi dire così è riduttivo. Quotidianamente la Cervese, specie in certi orari, ha alti picchi di traffico che diventano ancora più sostenuti nel periodo estivo. Purtroppo, molto spesso chi si mette al volante ignora l’educazione stradale e percorre questo tratto con una velocità non adeguata». Insomma, dopo anni di segnalazioni che si sono tradotti in un nulla di fatto Elisa Mistretta lancia un ulteriore appello: «Le nostre richieste sono sempre le stesse, ovvero l’installazione di eventuali dossi, di barriere di rallentamento, di una postazione velox e la realizzazione di strisce pedonali. Da tempo per un cavillo o per un altro si lascia coscientemente in pericolo chi utilizza un bene comune. Più volte ci è stato fatto notare il basso indice di incidenti su questo tratto e lo scarso numero di infrazioni rilevate, ma sappiamo bene che in occasioni di controllo noi cittadini tendiamo ad aiutarci. Io chiedo a tutti gli enti interessati di tornare a sedersi attorno ad un tavolo per trovare una soluzione al problema, prima di dover parlare ancora di tristi episodi di cui la Cervese è stata teatro in passato».