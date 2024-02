Forlì. L’amore di Alex per i Romiti, in giro in monopattino per pulire il quartiere

Quando i giovani diventano una risorsa davvero speciale per il quartiere. E’ il caso di Alex Abiuso, 22 anni, che da anni si fa in quattro per combattere il degrado ai Romiti raccogliendo rifiuti gettati a terra ed essere utile alla sua comunità. Per spostarsi tra le vie del quartiere non usa semplicemente la bicicletta, preferisce muoversi per i Romiti con il suo monopattino. “Lo abbiamo preso un po’ sotto la nostra ala - dice il coordinatore dei Romiti, Stefano Valmori -, il suo contributo è molto prezioso. Alex ci tiene a tenere pulita la nostra zona e da tempo si prodiga di sua spontanea volontà per raccogliere cartacce e rifiuti gettati a terra girando per i Romiti con il monopattino, oltre ad essere munito di guanti e pinza”. Un giovane volontario che, nonostante il lavoro, trova il tempo per dedicarsi al quartiere nel tempo libero senza mai lamentarsi e sempre con il sorriso. “Non possiamo che ringraziarlo pubblicamente per quello che fa, Alex è benvoluto da tutti e i Romiti sono orgogliosi di lui ” lo elogia Valmori. Il contributo del 22enne, inoltre, è stato prezioso a maggio, poco prima che il quartiere Romiti venisse travolto dalla furia del fiume Montone. “Era la sera del 16 maggio - racconta Valmori -, io, insieme agli altri volontari, stavo preparando i sacchi di sabbia al palazzetto per le persone del quartiere e Alex è stata la nostra sentinella. E’ lui che è andato ad avvisare le attività commerciali e i residenti di mettersi al riparo e andare a casa. Non ha esitato e si è mosso subito”. Così è stato e Alex con il suo monopattino si è mobilitato immediatamente. “Pensavano scherzassi e non mi volevano credere - ricorda il 22enne -, poi hanno capito la gravità della situazione. Mamma mia quanta acqua”.