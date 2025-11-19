Forlì, l’allarme di Confcommercio: “Un negozio su 5 chiuderà entro il 2035”

Avanti di questo passo, Forlì perderà un negozio su 5 entro il 2035. È l’allarme lanciato da Confcommercio.

“La desertificazione dei negozi è un problema economico, sociale e di coesione: ogni saracinesca abbassata significa meno sicurezza, meno servizi, meno attrattività e meno socialità nelle nostre città.

Senza efficaci e tempestivi interventi di rigenerazione urbana, entro il 2035 rischiamo di avere nel nostro territorio delle vere e proprie città fantasma”.

Così il presidente di Confcommercio, Forlì, Roberto Vignatelli, in merito alla desertificazione commerciale nel forlivese. “L’immobilismo è purtroppo il denominatore comune tra le giunte che si sono succedute negli ultimi 35 anni. Il poco che è stato fatto a sostegno della rete distributiva non ha prodotto risultati, come purtroppo riscontriamo ogni giorno. I piccoli negozi sono stati dimenticati: ne è un esempio lampante il centro storico, del quale stiamo aspettando da quasi dieci anni il famoso o famigerato progetto promesso da questa amministrazione. Certo, iniziative ne sono state fatte (specie durante le festività natalizie), ma gli effetti non sono stati sufficienti. Vediamo invece che i progetti riguardanti le aree produttive, gli insediamenti artificiali hanno avuto un’accelerazione, a discapito della rete commerciale tradizionale. Oggi abbiamo una rete distributiva artificiale che strozza i piccoli negozi di vicinato. Il centro storico lamenta anni e anni senza un piano complessivo di intervento. Il che, purtroppo, vale anche per il resto della città. Se non ci sarà un cambio di passo, e i dati raccolti dalla nostra associazione lo dimostrano, la situazione peggiorerà ulteriormente”.

Le cause sono riconducibili a una crescita insufficiente dei consumi interni, al cambiamento dei comportamenti di spesa dei consumatori e alla diffusione delle tecnologie digitali che hanno favorito gli acquisti online (nello stesso periodo le imprese attive operanti prevalentemente su internet o nella vendita per corrispondenza sono aumentate del 114,9%).

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio in sede fissa, le contrazioni più rilevanti si registrano nei seguenti comparti: commercio non specializzato (34,2%), abbigliamento e calzature (25%).

Confcommercio ha effettuato una simulazione, ipotizzando l’assenza di politiche di rigenerazione urbana da qui al 2035. Il quadro che emerge è preoccupante: con questa ipotesi, la riduzione delle imprese del commercio al dettaglio (negozi e ambulanti) arriverebbe fino al 21,4%: chiuderebbe cioè un negozio su cinque.