Forlì, Itt Marconi: a gennaio via ai lavori ai laboratori

È in corso la procedura di gara per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei laboratori dell’Itt “Marconi” di Forlì. Le manifestazioni di interesse (prima fase della procedura di gara) potranno essere presentate fino al 5 dicembre 2025. L’intervento, del valore complessivo di 400.000 euro, è finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite le risorse dell’otto per mille a Comuni e Province.

La Provincia è risultata assegnataria del contributo e ha scelto di destinarlo alla risoluzione delle criticità presenti sulle coperture a shed dei laboratori del Marconi, in particolare quelli posti sul lato Nord-Est, lungo via Galileo Galilei.

L’intero progetto ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza, in considerazione del vincolo storico-artistico che interessa l’edificio, e prevede interventi mirati alle principali cause di infiltrazione, tra cui: sovrapposizioni di guaina che hanno ristretto le sezioni originarie dei fori delle coperture piane; usura della guaina e delle lamiere; deterioramento delle sigillature; problematiche relative ai parapetti; fessurazioni dell’intonaco.

Gli interventi interesseranno anche l’interno dei laboratori, con risanamento dell’intonaco, ripristino delle spigolature e sostituzione delle curve dei discendenti. Sulle coperture verranno rimosse le ultime file di tegole, la vecchia guaina e le lamiere, per poi procedere con la posa dei nuovi materiali e con la nuova impermeabilizzazione. Le parti vetrate saranno oggetto di nuove sigillature.

I lavori, una volta concluse le procedure di selezione dell’operatore economico avviate con l’indagine di mercato, prenderanno avvio all’inizio del 2026, con conclusione prevista entro fine giugno 2026.

Così il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, dichiara: “Prosegue l’investimento sulle scuole superiori del nostro territorio. Grazie al finanziamento ottenuto, interveniamo su una criticità dell’Istituto Marconi, edificio scolastico con una lunga storia che ha bisogno di molta attenzione e cura, con l’obiettivo di garantire condizioni sempre più adeguate e confortevoli per le attività laboratoriali, che costituiscono il cuore della formazione tecnica.”

Il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica forlivese, Michele Valli, aggiunge: “Il progetto è stato costruito con grande attenzione, anche grazie al confronto con la Soprintendenza, per assicurare interventi efficaci nel pieno rispetto del valore storico dell’edificio. Si tratta di opere necessarie per eliminare definitivamente le infiltrazioni e restituire agli ambienti interni la piena funzionalità. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e il comfort degli spazi in tempi certi, con lavori concentrati nella prima metà del 2026.”