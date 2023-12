Forlì, Italia Viva: “Alleanze sia con il centrodestra che con il centrosinistra, ma siamo disposti a correre anche da soli”

Italia Viva apre alle alleanze sia con il centrosinistra che con il centrodestra in vista delle elezioni del 2024. Non è esclusa nemmeno la possibilità di una corsa in solitaria, laddove non ci siano le condizioni per un accordo d’intenti su temi ritenuti fondamentali dai rappresentanti locali del partito. Proprio recentemente l’espressione renziana del territorio, infatti, ha rinnovato le cariche: presidente di Italia Viva per Forlì e comprensorio è stato confermato Leonardo Gallozzi (21 anni), mentre per il Cesenate l’incarico è affidato ad Andrea Guiduzzi (23 anni) e presidente di Cesenatico è Alberto Ricci (28 anni). Alla guida del partito a livello provinciale con la carica di presidente è stato nominato Tommaso Pirini. «Finalmente un partito che dà attenzione ai giovani - dice il presidente forlivese Gallozzi -. Quasi tutti i Comuni nel 2024 andranno al voto, per questo staremo sui territori con temi concreti quali l’alluvione. Ad oggi le persone colpite dal dramma di maggio non hanno praticamente ricevuto risposte, la Romagna deve ripartire da qui. Ma anche Università e cultura, a Forlì e Cesena ci sono i due Campus più giovani e la città mercuriale dal punto di vista culturale può dire la sua». «Il nostro intento è sviluppare politiche in sinergia con le altre città - fa eco il collega cesenate, Guiduzzi -. Italia Viva lavorerà sul progetto della Provincia unica Romagna perchè i due capoluoghi dovranno reinventarsi nei prossimi 15 anni».

Tornando alle amministrative 2024, l’obiettivo di Italia Viva, che oggi in provincia conta 188 iscritti, è quello di crescere e incidere nella vita politica delle comunità con proposte valide. Quanto alle alleanze dove guarda il partito dei renziani? «Partiamo dal presupposto che siamo terzi ad una sinistra che si sposta sempre più a sinistra e ad un centrodestra che di centro non ha nulla - spiega il presidente provinciale Pirini -. Cercheremo di mettere in campo alleanze con chi condividerà temi e programmi. In Regione siamo presenti in consiglio regionale e in giunta c’è un assessore espressione del partito, guardiamo al centrosinistra ma non abbiamo preclusioni. Saranno scelte prese in autonomia per ogni territorio valutando il percorso migliore da intraprendere».

«A Forlì abbiamo incontrato il sindaco Gian Luca Zattini e le opposizioni - chiarisce Gallozzi -, laddove non vi siano condizioni per un’alleanza, né in un senso né nell’altro, avremo il coraggio di proporre una nostra candidatura». A Forlì l’esperienza di Italia Viva è legata anche a quella di Marco Di Maio. «E’ una risorsa importante per il partito - conclude Pirini -. In questo momento non ha un ruolo attivo per motivi professionali, ma ci darà il suo supporto nella stesura dei programmi». Diversa la questione a Cesenatico, dove nel 2024 non ci saranno le amministrative. «Qui porteremo avanti le nostre idee in modo chiaro - sostiene Ricci -, dialogheremo con l’Amministrazione affinché si esca dallo stallo di questi ultimi anni. In particolare penso alle ex colonie di Ponente e all’ex Nuit che, in accordo anche con privati, potrebbe diventare un grande albergo per ridare lustro al quartiere».